San Valentino, nelle oasi del Wwf gli animali si corteggiano

È San Valentino anche per gli animali. Sono tante le specie – dagli anfibi alle volpi, dai caprioli ai falchi – che in febbraio e marzo vanno in amore.

Il WWF Italia informa che nelle proprie oasi in questo periodo il corteggiamento tra animali è uno spettacolo in più. E l’ambientalista Fulco Pratesi, non manca di ricordare che in questo mese “i merli maschi iniziano a cantare, pure in città”. Il WWF indica alcune oasi che ospitano la stagione degli amori. Continua a leggere su Agi.it

(foto dal web)