“Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie per intraprendere le opportune azioni legali”. L’appello lanciato da una associazione che si prodiga per il benessere animale e che rende pubblica la storia di May, “una gatta molto amata dalla comunità di San Sperate. Nel mese di dicembre, May è scomparsa e alcuni testimoni l’hanno vista subire gravi maltrattamenti da parte di tre giovani nei pressi di un giardinetto. Purtroppo, la violenza inflitta le è stata fatale.

Questo atto crudele non può restare impunito. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie per intraprendere le opportune azioni legali. Inoltre, segnaliamo che altre sparizioni di gatti stanno avvenendo in diverse colonie, il che desta grande preoccupazione.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a segnalarle a [email protected]. È fondamentale fermare questi episodi di violenza contro gli animali. La giustizia deve fare il suo corso”.