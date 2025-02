Giovani, sensibili e determinati, invasi da forza e gran cuore: sono i membri di “La Strada Verso Casa”, una associazione che è diventata “il punto d’incontro tra sogni e sacrifici, tra speranza e realtà. “Siamo un gruppo di giovani volontari uniti dallo stesso obiettivo: salvare cani e gatti in difficoltà e offrire loro una nuova vita. Non abbiamo grandi fondi, non abbiamo aiuti istituzionali né convenzioni per le spese, ma abbiamo tanta voglia di aiutare. Andiamo avanti con le nostre forze, ma non siamo mai stati completamente soli, perché voi ci avete sempre accompagnato in questo percorso, rendendo possibile ogni piccolo miracolo” esprimono i volontari. Da tanti sacrifici messi in campo per salvare tante vite a quelli che ora convergono anche per realizzare il rifugio, la casa sicura dove accudire i quattro zampe meno fortunati.

“Abbiamo finalmente trovato uno spazio che stiamo trasformando nel rifugio che abbiamo sempre sognato. Ma dare vita a questo sogno ha un prezzo altissimo, fatto di fatica, lavoro e sacrificio.

Con il freddo che si fa sempre più pungente, qualche volta sotto la pioggia e con il fango sotto ai piedi, abbiamo già iniziato a costruire. Abbiamo acquistato reti, pali e materiali vari, tutto con le nostre forze. Non ci siamo mai tirati indietro, anche quando il lavoro sembrava infinito e le energie cominciavano a mancare.

I lavori sono ancora lunghi e senza il vostro aiuto non potremo finirli. Non possiamo mettere in sicurezza l’area, non possiamo terminare i box, non possiamo accogliere gli animali che ogni giorno continuano a chiederci aiuto. Se non concludiamo i lavori, il nostro rifugio resterà solo un cantiere incompleto e tutti gli animali che salviamo ogni giorno non avranno un posto dove stare. Non possiamo permettere che accada, per questo chiediamo aiuto a voi”. Una raccolta fondi per contribuire all’iniziativa che, sino a oggi, ha già coinvolto quasi 100 persone che hanno donato un contributo per la causa.

“Ogni donazione, anche la più piccola, è un materiale in più per costruire questo rifugio: un pezzo di rete in più per proteggerli, una casetta per un box, una possibilità in più per chi non ne ha mai avuta una. Siamo giovani, siamo determinati e non ci fermeremo. Ma da soli non possiamo farcela. Aiutateci a costruire il luogo dove questi animali potranno finalmente sentirsi al sicuro, un posto che rappresenti davvero “La Strada Verso Casa”, con la promessa che troveranno presto una famiglia”.

https://gofund.me/20781f33