San Sperate, sbarrati tutti i passaggi sul rio Mannu: “C’è il rischio di improvvise ondate di piena”

“Si avvisa che stiamo provvedendo a chiudere i guadi sul Rio Mannu a causa degli importanti volumi d’acqua che si stanno riversando con presenza di forti correnti. Si invita inoltre la popolazione a non percorrere strade o sentieri all’interno degli argini per improvvise ondate di piena che potrebbero verificarsi nelle prossime ore”. A comunicarlo è il Comune di San Sperate. Il maltempo fa ancora paura e oggi c’è l’allerta arancione. Gli ultimissimi aggiornamenti meteo mostrano un peggioramento delle condizioni dall’ora di pranzo in tutto il sud della Sardegna.