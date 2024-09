San Sperate, grave schianto frontale sulla Provinciale 4: un ferito in codice rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grave schianto frontale sulla Provinciale 4 a San Sperate. Due le auto coinvolte e tre passeggeri feriti, uno dei quali è stato portato in codice rosso all’ospedale da una delle ambulanze intervenute. Presenti anche i carabinieri della stazione cittadina in coordinamento con la stazione principale, quella di Iglesias, per ricostruire le esatte cause che hanno portato al violento incidente frontale. Il traffico, come capita spesso in quel tratto di Provinciale spesso teatro anche di schianti gravi, ha subìto forti rallentamenti.

Chi voleva tornare a San Sperate ha, infatti, dovuto percorrere delle strade alternative almeno sino a quando i carroattrezzi non hanno liberato nuovamente lo spazio.