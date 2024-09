Muravera, campo sportivo tutto nuovo e green: “Sarà omologato per i campionati dei dilettanti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono partiti i lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale di Muravera, un progetto ambizioso che comporta un investimento di 800mila euro, tutti fondi comunali. L’obbiettivo è quello di poter mettere a disposizione del paese un impianto moderno e funzionale che possa rispondere alle esigenze degli atleti e dei cittadini. Il progetto di riqualificazione prevede diverse opere, tra cui il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica, in linea con il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Verranno inoltre effettuati interventi per l’efficientamento energetico degli spogliatoi dedicati ad atleti e arbitri, attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico, e sarà adeguato il percorso di accesso alla tribuna e ai servizi igienici, per migliorare l’esperienza di pubblico e spettatori.

L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Federico Lai, ha sottolineato l’importanza di questo intervento per la comunità: “Siamo felici di annunciare l’inizio dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale – ha detto l’esponente dell’esecutivo municipale – Questo progetto nasce dalla volontà di offrire a tutti i cittadini, in particolare ai nostri giovani atleti, spazi adeguati e di qualità per praticare lo sport e divertirsi”. Lai ha poi ribadito che l’amministrazione seguirà da vicino l’avanzamento dei lavori e manterrà costantemente informata la cittadinanza sugli sviluppi.

Anche l’assessore comunale allo Sport, Matteo Plaisant, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei lavori: “Muravera ha sempre avuto una forte vocazione sportiva, e il nuovo campo rappresenterà un punto di riferimento per tutti gli sportivi, non solo locali. Un impianto di qualità è fondamentale per incentivare la pratica sportiva e offrire uno spazio sicuro e accogliente per tutti i giovani che vogliono crescere attraverso lo sport.” Durante il periodo dei lavori, che interesseranno in particolare il rifacimento del campo e la ristrutturazione dei servizi igienici e degli spogliatoi, l’amministrazione comunale ha chiesto pazienza e comprensione ai cittadini.