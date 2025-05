San Sperate, auto in fiamme durante la notte, l’ultimo epidodio pochi giorni fa, “i vigili del fuoco ci hanno detto che in questo caso è stato un cortocircuito ma noi siamo preoccupati”. I boati, le fiamme e tanto fumo, la paura che sveglia i cittadini che, inermi, non possono fare altro che assistere alle vetture che in pochi minuti vengono letteralmente distrutte. Episodi che si sono susseguiti nel tranquillo centro del cagliaritano e che hanno messo in allarme chi spera che questo triste fenomeno non si diffonda a macchia d’olio. “I vigili del fuoco ci hanno rassicurato che non è stato doloso questo ultimo che si è verificato, ma la paura rimane: cercheremo di stare attenti, maggiormente, al fine di prevenire atti vandalici che possano mettere a repentaglio la sicurezza di tutti” esprime una cittadina.