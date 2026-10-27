Polizia di Stato di Cagliari: i poliziotti della Squadra Volante arrestano un cinquantenne per furto aggravato.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantenne per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Gli agenti della Squadra Volante intervenivano in zona San Michele, a seguito della segnalazione di un furto avvenuto a bordo di un camion, giunta sulla linea 112 N.U.E.

L’uomo riferiva di lavorare come corriere e di aver subito, mentre effettuava una consegna, il furto del proprio borsone, contenente attrezzattura da lavoro ed uno zaino con all’interno dei beni personali.

Giunti sul posto, gli operatori individuavano un gruppo di persone, tra le quali un uomo, corrispondente alla descrizione precedentemente fatta dalla vittima del furto, il quale alla vista degli agenti, si allontanava.

L’uomo veniva prontamente fermato dalla pattuglia, che rinveniva a poca distanza dal luogo dell’intervento, gli oggetti intestati alla vittima del furto.

I fatti accertati dagli Agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione dell’A.G. e, a seguito della convalida dell’arresto, nei confronti del cinquantenne è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.