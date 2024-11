Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

San Giovanni Suergiu, altro terribile schianto nel Sud Sardegna: un uomo in gravi condizioni. Non si ferma la scia di gravi incidenti in Sardegna: nel violento scontro tra una Fiat Punto e una 500 X ha avuto la peggio uno dei conducenti, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto sulla statale 195, a pochi passi dal paese. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti sia i carabinieri che la Polizia Locale, una delle auto si è scontrata contro il muro di una casa.