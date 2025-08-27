Tanta paura per una storia fortunatamente a lieto fine. Nel corso della tarda mattinata odierna, un minore di 11 anni, studente, si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione di San Gavino Monreale, a seguito di un diverbio avuto con la sorella coetanea. La madre, 33enne, si era rivolta immediatamente ai Carabinieri della locale Stazione per segnalare l’accaduto.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno attivato con tempestività le ricerche, impiegando personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri e della Stazione di Pabillonis. Contestualmente, su richiesta dell’Arma, la Prefettura di Cagliari ha disposto l’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Le attività di perlustrazione, protrattesi per alcune ore nelle campagne circostanti, hanno consentito di rintracciare il ragazzo intorno alle ore 16.00, in buone condizioni di salute. Il minore è stato quindi riaffidato ai genitori.