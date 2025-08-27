Monserrato in lutto saluta Valeria Sollai, 62 anni, morta dopo l’intossicazione da botulino: “Il tuo sorriso, il tuo cuore generoso, tutto di te resterà sempre nei nostri cuori”. Lacrime e dolore hanno accompagnato il feretro della donna che, dopo un mese di ricovero, è deceduta: troppo gravi le conseguenze di quell’intossicazione causata da un pasto consumato alla festa latina, che ha condannato oltre a Valeria Sollai anche Roberta Pitzalis. Altri due giovanissimi sono ancora ricoverati, mentre altre quattro persone hanno lasciato l’ospedale. La chiesa del Santissimo Redentore era al completo, la sua comunità si è stretta al marito e al figlio in questo momento di grande tristezza. Commoventi le parole della scuola Monumento ai Caduti dove Sollai lavorava come cuoca: “Le Figlie di Maria Ausiliatrice e tutta la comunità educante della scuola Monumento ai Caduti sono vicine alla famiglia per la perdita della cara e amata Valeria. Ti ricorderemo sempre con affetto”.