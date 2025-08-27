SCOMPARSO LILLO IL 19 GIUGNO. AIUTATECI A RITROVARLO!
Lillo è scomparso zona Policlinico di Monserrato (Cagliari) – Cittadella Universitaria, campi e strade circostanti.
È scomparso intorno al 19 giugno 2025. È un cane maschio stanziale, accudito dai volontari da oltre 9 anni, simil-maremmano
dal carattere inoffensivo e abituato alla presenza umana.
Segni particolari:
• Coda mozza
• Zoppia evidente alla zampa posteriore sinistra (infortunata)
Risponde al richiamo “Lillo” o ” Fráa”
noto anche con il nome di Angelo e Leone.
Non sappiamo se sia stato soccorso o catturato.
Se lo avete visto o avete informazioni utili, vi preghiamo di contattare la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp.
Grazie.
Condividete questo post per aiutarci a riportarlo al suo territorio e alle persone che si prendono cura di lui.