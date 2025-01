Colleghi e colleghe hanno voluto ricordare così la docente che ha svolto la sua professione con il cuore.

Una donna che amava il suo lavoro, quello di insegnare agli alunni a crescere, a istruirsi, ad affrontare le sfide del mondo, in quella vita appena avviata e piena di sfide e insidie. Ma con il suo sorriso ogni ostacolo era appianato, degno di nota, da aggiungere, ora, ai ricordi legati alla memoria di maestra rita.

Un esempio da seguire, insomma, anche per chi, come lei, sta dalla parte della cattedra per scendere poi tra i banchi degli alunni. Ed è così che l’hanno voluta omaggiare, con una sala professori dove la sua immagine, e presenza, rimarrà per sempre. “Una grande emozione ricordarla con Giorgio e tutte le amiche, colleghe presenti” ha espresso la consigliera comunale Silvia Mamusa. “Grazie alla Dirigente Scolastica Susanna Onnis, alle care colleghe per aver dedicato al suo ricordo un luogo così bello, a Mariella Zurru per aver realizzato un ritratto meraviglioso”.