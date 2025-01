Hanno commosso tutti gli spettatori di Maria De Filippi, loro sono una coppia che sin da adolescenti ha capito di amarsi, tanto, sino a quando non sono diventati grandi e la vita ha riservato una insidia tremenda, la peggiore. La lotta contro una malattia da combattere, scoperta un giorno dopo il lavoro. Una visita in ospedale e la sentenza che ha fatto capire ai due giovani di amarsi ancora di più, e che dovevano lottare insieme. E così è stato, sino a quell’esame medico che ha dichiarato la guarigione di Matteo, e la volontà di Martina di dimostrargli, ancora una volta, il suo immenso amore. “Sono qui per dirti quanto ti amo”: tra le lacrime la donna ha ascoltato la conduttrice raccontare la storia, affianco a lei il campione del Milan. Poi arriva Matteo, innanzi alla famosa busta da aprire, e la sorpresa, inaspettata, che dimostra quanto l’amore sia la vera forza della vita.