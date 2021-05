San Gavino, al via le vaccinazioni delle mamme in dolce attesa

Spazio ai vaccini anti Covid alle donne in dolce attesa nel nuovo Hub di San Gavino. Nei prossimi giorni prenderà il via la vaccinazione delle donne in gravidanza che accetteranno la proposta vaccinale della Assl di Sanluri. Avranno priorità le mamme in attesa più a rischio (diabetiche, obese, ipertese e quelle affette da patologie croniche) ma verrà comunque proposta a tutte, ritenendole soggetti fragili per le possibilità di avere complicanze più severe.

Le future mamme che vogliono usufruire del servizio possono rivolgersi in ospedale, all’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, e/o ai consultori dei distretti di Sanluri e Guspini.