Forti rallentamenti lungo la circonvallazione direzione Serramanna, non va meglio in quella direzione Villacidro e per chi deve prendere il treno o dirigersi verso Sanluri e il bivio per la ss 131 dovrà mettere in conto di uscire da casa prima del solito. Non va meglio per i pedoni: a causa del traffico intenso sono costretti a dribblare le auto in coda e per attraversare il viadotto l’unico marciapiede disponibile è quello accanto alla corsia di transito.

Necessari e richiesti da anni, i lavori per la manutenzione del ponte storico, che collega il centro abitato e passaggio obbligatorio per raggiungere molte destinazioni, hanno preso il via. Disagi, però, per i residenti e non solo: lunghe file sono registrate dalle prime ore del mattino, tutti in coda anche nelle vie principali del paese in attesa che scatti il semaforo che consente la viabilità alternata.

Deteriorato in più punti, il ponte sarà oggetto di un importante restyling per garantire la sicurezza di tutti. Sino alla conclusione dei lavori tra le novità è stato introdotto il divieto agli autotreni, autosnodati e autoarticolati “per garantire la massima fluidità, considerata la difficoltà di svolta sul viadotto”.

Il Comune raccomanda “il rispetto delle disposizioni in vigore e si confida nella collaborazione di tutti, durante i prossimi mesi in cui bisognerà pazientare per gli inevitabili disagi per consentire il regolare svolgimento dei lavori”.