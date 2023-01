Samassi, rinasce il carnevale: carristi in azione tra cartapesta e colori

Il covid per due anni ha spento luci e musica alla festa più allegra di tutto l’anno: febbraio è il mese delle frittelle, zeppole e dei coriandoli che accompagnano le sfilate dei carri allegorici. Samassi, punto di ritrovo da decenni per migliaia di persone nei giorni di festa, quest’anno rinasce e organizza nuovamente il carnevale. Troppo presto per sapere quanti gruppi hanno avuto tempo e modo di organizzarsi e, sicuramente, non sarà la sfilata più ricca di sempre ma, senza dubbio, quella più significativa, il simbolo della ripartenza, insomma, che lascia alle spalle definitivamente il buio periodo legato alla pandemia e alle necessarie restrizioni per evitare il propagarsi del virus. Tra i carristi all’opera ci sono quelli del gruppo Janas che presenta “Gli animali del bosco”. Un unico invito, una prerogativa, cioè di passare un paio di serate ballando, saltando per divertirsi genuinamente, in un ambiente familiare dove parteciperanno i bambini di un anno sino ai nonni di 70 anni e più.

“Oggi abbiamo vinto. Quest’anno abbiamo vinto. Non sarà il carro più grande, non sarà il più bello, ma sarà un carro come quelli di una volta. Abbiamo vinto – spiegano gli organizzatori – perché nel nostro piccolo stiamo insegnando e facendo appassionare i più piccoli al carnevale, alla cartapesta a tutti quei sacrifici che ci sono dietro un carro. Il nostro sarà un piccolo carro samassese, fatto dalla famiglia della Janas, porteremo il nostro carro in giro per le sfilate del Medio Campidano con orgoglio, con voglia di divertirci come una volta. 4 casse 2 pupazzi di cartapesta e tanta tanta voglia di far festa e stare assieme”.