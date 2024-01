Samassi – “Numerose infiltrazioni d’acqua e caduta di calcinacci dal soffitto”, stop alle lezioni nella scuola secondaria di primo grado del paese: alunni a casa, è stato interdetto l’accesso “per ragioni di sicurezza”. Un’ordinanza firmata questa mattina dalla sindaca Beatrice Muscas spiega esattamente ciò che è accaduto nell’istituto di via Coniugi Curie: la richiesta da parte del dirigente scolastico di “un intervento urgente per il ripristino dell’agibilità dei locali della Scuola secondaria in cui, a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, nella mattinata odierna al riavvio delle lezioni, si sono riscontrate numerose infiltrazioni d’acqua e la caduta di calcinacci dal soffitto, tanto da dover interdire l’accesso ad alunni e personale scolastico per ragioni di sicurezza”. I ragazzini non hanno infatti varcato l’ingresso questa mattina, al loro arrivo, in attesa del suono della campanella, hanno notato uno strano viavai e, pochi minuti dopo le 8, la comunicazione da parte di un docente che non si sarebbero svolte le lezioni. Una successiva nota nel registro elettronico preannunciava l’ordinanza, firmata poco dopo, del primo cittadino. In corso ancora le verifiche per stabilire l’agibilità dell’istituto, “le infiltrazioni della parte di edificio scolastico interessata sono riconducibili alle avverse condizioni climatiche che hanno interessato il Comune di Samassi nei giorni scorsi con caduta copiosa di piogge”. Nelle prossime ore si conoscerà la modalità di rientro a scuola degli alunni.