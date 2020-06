Samassi festeggia tzia Adelina: spente oggi 106 candeline

Un’altra ultracentenaria a Samassi. Oggi tzia Adelina Boi festeggia 106 anni. Un traguardo eccezionale, come quello della sua coetanea tzia Ines Pittau che poche settimane fa ha spento anche lei 106 candeline. “Samassi è in festa, per zia Adelina gli auguri più affettuosi del mondo” commenta Anna Casula, una cara amica di famiglia. Un pensiero lo rivolge anche il sindaco Enrico Pusceddu a nome di tutta la comunità: “le due amiche d’infanzia sono l’emblema della longevità e della forza delle donne samassesi. Un grande abbraccio “virtuale” da parte di tutti noi”.

(foto: Adelina Boi e Anna Casula)