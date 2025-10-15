Samassi: blatte, ratti e miasmi fognari in strada dopo il nubifragio. Decine i blattoidei annidati sui muri delle case e numerosi ratti sono stati avavistati correre per le vie del paese. Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è abbattuta in paese questo pomeriggio e che, oltre a sassi e detriti che si sono riversati in via Cagliari, ha creato disagi alla rete fognaria. In via Sardegna l’acqua, e non solo, ha invaso i cortili e l’asfalto: melma e residui fognari hanno infatti ricoperto il suolo.

Una situazione decisamente spiacevole e che ha provocato la fuga degli animali che generalmente abitano nei tombini.