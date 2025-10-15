Samassi, sassi e detriti in strada dopo l’alluvione: Anas e Comune in campo per ripristinare la viabilità.

“È in corso la rimozione della terra e dei sassi che questo pomeriggio hanno ricoperto il manto stradale e i marciapiedi, a seguito della bomba d’acqua verificatasi intorno alle ore 15.30.

Attualmente sta intervenendo una ditta autorizzata, col coordinamento dell’ufficio tecnico comunale, squadre ANAS e compagnia barracellare.

L’intervento riguarda via Cagliari e a seguire le vie limitrofe interessate dagli eventi.

Si chiede di prestare attenzione alle deviazioni per la chiusura temporanea delle strade in cui stanno operando i mezzi”.