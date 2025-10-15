Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 16 Otto bre

L’aumento della pressione favorirà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cielo sereno già dal pomeriggio. I venti saranno moderat i e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio e schiarite in serata . Sono previsti 0.2mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 17 °C. I venti saranno moderat i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord ovest, al pomeriggio da Nord . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Est-Nordest , moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. A Oristan o la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord - Nordov est. Il m are sarà poco moss o . A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge in assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo sereno in serata. Sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est. Sarà pertanto una giornata in prevalenza nuvolosa, con qualche pioggia e temperature che arriveranno a massime di 2 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba