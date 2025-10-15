Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 16 Ottobre
L’aumento della pressione favorirà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cielo sereno già dal pomeriggio. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 0.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 16°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge in assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo sereno in serata. Sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17° C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Est. Sarà pertanto una giornata in prevalenza nuvolosa, con qualche pioggia e temperature che arriveranno a massime di 25°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba