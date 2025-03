Samassi, addio a Romina Cabriolu, una giovane mamma che ha perso la sua battaglia contro un male: aveva 54 anni. Grande commozione in paese per la donna, la comunità si stringe alla sua famiglia, al marito e ai due figli. Il sorriso non mancava mai a Romina, anche quando combatteva contro la malattia che oggi l’ha portata via. Al parco o per le vie del paese, la sua gentilezza spiccava sempre e non rifiutava mai due chiacchiere da scambiare con i suoi compaesani. Era molto conosciuta nel piccolo centro del Medio Campidano anche perché, anni fa, gestiva una attività commerciale al centro del paese. Da qualche tempo lottava contro un male che ha affrontato con forza, sino alla fine, sino a oggi, quando i suoi occhi si sono chiusi per sempre.