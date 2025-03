Desulo, frana di alcuni massi vicino a Badu e Ispanu, in agro di Fonni sulla S.p.7, pericolo scampato per gli automobilisti. Il sindaco Giovanni Melis: “Un occhio di riguardo è necessario”. Le recenti piogge hanno causato la frana di alcuni massi, immediato l’intervento anche da parte della provincia di Nuoro. Permangono, però, molte criticità sulla strada “che ci assicura il collegamento con la Barbagia di Ollolai, il nuorese, la Baronia e l’ogliastra”. Massima attenzione, quindi, e un appello alle istituzioni al fine di prendere in carico le arterie locali, spesso uniche vie di collegamento di tutto il territorio.