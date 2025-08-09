Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha nominato il calabrese Domenico Bagalà l’incarico di commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, che gestisce i porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Portovesme e Arbatax.

L’incarico è temporaneo ed è stato notificato direttamente dalla regione Sardegna per garantire la normale amministrazione in attesa delle altre nomine. Il Mit ribadisce il proprio impegno a garantire la continuità gestionale degli scali strategici per il Paese e conferma la centralità del porto di Cagliari nel sistema logistico e infrastrutturale nazionale.