È accaduto il 31 luglio “in via Darwin, nei pressi di piazza Primo Levi tra le ore 15 e 16.

Qualcuno ha sparato al mio gatto, colpendolo ad un occhio: portato in clinica veterinaria ha perso la vista” racconta il padrone del micio.

Il fatto più grave è “che comunque una persona spari, tra i cortili delle case, in strada e nei pressi di una piazza, dove ogni giorno transitano persone, bambini e animali, creando una vera situazione di pericolo.

Sto diffondendo questa notizia per fare in modo che tante persone siano allertate della situazione e poter fermare il pericoloso individuo”.