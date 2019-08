Salviamo almeno i DODICENNI: il 7 agosto dovranno “LIMONARE” con uno sconosciuto per ricevere un DRINK gratuito, al Poetto.

Non sono preoccupato per quei pochi centimetri di lingue che si incontreranno ma per i desideri che, ancora una volta, si smarriranno.

Al dubbio e alla mancanza, – di cui il desiderio si alimenta -, si sostituiscono le certezze e i pieni bulimici di oggetti, vestiti, alcool/droghe e talvolta relazioni affettive sessuali da consumare in una sera.