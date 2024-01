Salvate dall’attacco dei cani, le dolcissime Sofy e Rosina cercano casa: aiutiamole!

SALVATE DALL’ ATTACCO DEI CANI, LE DOLCISSIME SOFY E ROSINA CERCANO CASA.

Parte la campagna di sensibilizzazione di Radio Zampetta Sarda per l’ adozione dei gatti adulti, anche loro meritano l’ amore di una vera adozione del cuore.

Sofy è la micina bianca e tigrata, ha circa 2/3 anni, negativa ai virus felv e fiv è stata sterilizzata.

Educata all’ uso della lettiera e trattata con gli antiparassitari è pronta per essere adottata, caratterialmente è buona, dolce e bisognosa di tanto amore.

Rosina è la micina tutta bianca, età presunta 3 anni, è stata sterilizzata e operata a un orecchio per l’ asportazione di un tumore, il gatto bianco se esposto troppo tempo al sole sviluppa dei tumori.

Il mese prossimo verrà operata all’ altro orecchio, sempre per l’ asportazione di un tumore, è risultata leggermente positiva alla felv, è già sotto terapia per negativizzare il virus, educata all’ uso della lettiera, è stata trattata con antiparassitari.

Dall’ indole dolcissima, fa le fusa di continuo, chiede solo amore.

Ci aiutate a trovare delle casette per queste 2 meraviglie che provengono dal gruppo SALVIAMO I GATTI DI SELARGIUS.

Qualche giorno fa sono stati attaccati a morte 5 gatti da dei cani, aiutateci a cambiare le loro sorti.

Adozione responsabile e vita in sicurezza, potete venire a conoscerle senza impegno a Quartu.

Contattate la redazione al

348 0941 632 .

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”.

