Enrico Pontis sempre grave e in coma al Brotzu, la moglie: “Amore della mia vita, ti prego svegliati”

È in Rianimazione al Brotzu, sedato e in coma indotto, Enrico Chicco Pontis, il 42enne soccorso da un'ambulanza del 118 fuori dalla Unipol Domus dopo Cagliari-Torino. I familiari non hanno dubbi, "qualcuno l'ha aggredito e gli ha dato un pugno". La polizia ha già acquisito le immagini di alcune telecamere, da lì potrebbe emergere la verità su quanto capitato al quarantaduenne, residente a Sant'Elia, molto conosciuto e stimato in tutta Cagliari e grande tifoso rossoblù. È la moglie, Sabrina Massa, a postare au Facebook una foto di loro due e un lungo post, a corredo. A seguire, ecco alcuni stralci.

“Amore della mia vita, ti prego svegliati, non lasciarmi con questo grande dolore, il mio cuore è distrutto, ho bisogno di te anima mia. La seconda notte senza te avevo tanto freddo, mi manca tutto di te, mi manca il respiro, l’ossigeno. Svegliati, Marika ha bisogno del suo papy. Voglio essere positiva, tu un combattente lo sei sempre stato, ora lo devi essere di più, cuore mio. Ti che ami tanto il calcio, il Cagliari, la tua squadra che ami tanto. Un miserabile ti ha colpito ma tu sei un’aquila, devi spiccare il volo per la tua famiglia che ti ama, aspetta il tuo risveglio. Sei il gigante buono, un padre come pochi, un marito meraviglioso, tanti ti vogliono bene! Sei una persona di animo nobile sempre pronto ad aiutare tutti. Anche al Policlinico, il lavoro che ami tanto, i nostri colleghi sono tutti distrutti come chi ti conosce. Ora svegliati che hai dormito abbastanza, io aspetto come tutti il mio gigante buono. Ti amo vita mia, ti risposerei altre 10000 volte”.