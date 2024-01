Viale Monastir, scena da film: un 84enne per due volte ritira l’auto rimossa senza pagare, poi investe un operaio

Il primo giorno gli ritirano l’auto col carro attrezzi, lui va in viale Monastir e se la riprende tranquillo senza pagare. Il secondo giorno la scena si ripete, ma questa volta il guidatore 84enne oltre a scappare investe in pieno un operaio e fugge contromano nel traffico di viale Monastir. Lui, l’operaio, aveva cercato di fermarlo ma l’arzillo vecchietto gli è passato esattamente sopra il piede. Scena da film tragicomico insomma in periferia a Cagliari: alla fine l’uomo è stato denunciato: l’accusa è fi furto (della sua stessa vettura) e di resistenza a pubblico ufficiale, denuncia che gli è stata notificata dagli agenti della Polizia Locale. Non voleva assolutamente pagare un centesimo per la sua Peugeot 206 rimossa ben due volte in due giorni in sosta vietata.