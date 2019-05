Salto ostacoli: Loiri ospita il Trofeo dei Nuraghi-Memorial Gianni Deiana

Tre giorni di equitazione spettacolare nell’impianto di Loiri, in località Zappalli, dove il Circolo Ippico Gli Olivastri organizza il Concorso ippico nazionale di Tipo A1* con 14 mila euro di montepremi finanziati dall’Agris Sardegna, in collaborazione con la Fise Sardegna.

La manifestazione, denominata “Trofeo dei Nuraghi” propone gare per i cavalli di 4, 5, 6 anni e 7 anni e oltre.

La giornata di venerdì 31 maggio, che si apre alle ore 14, è dedicata ai livelli pony e junior children del progetto Sport che servirà per la qualificazione alle semifinali e quindi per partecipare poi alle finali della Fieracavalli di Verona.

Sabato e domenica, a partire dalle ore 9, le gare dedicate ai cavalli nati e allevati in Sardegna, con ostacoli di altezza crescente. Ad esempio per i 6 anni sono previste le C130, per i 7 anni e oltre le C135 e – domenica- il Gran Premio Agris a due manches con ostacoli posti a 140cm, gara che si preannuncia tanto selettiva quanto avvincente.

Quattro gare sono valide anche per il 4° Memorial dedicato al cavaliere Gianni Deiana. Il Premio a due manches C135 è il più dotato con 1.500 euro sui 3.100 euro totali del Memorial messi a disposizione dal Circolo Ippico Gli Olivastri.