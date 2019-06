Salto Ostacoli: 230 binomi in lizza ai Campionati Sardi a Maracalagonis

Tre giorni per designare i campioni regionali di equitazione. Iniziano venerdì 14 giugno alle ore 9 nell’impianto di Maracalagonis i campionati sardi di salto ostacoli 2019 organizzati dalla Fise Sardegna in collaborazione col Circolo Ippico Is Alinos che mette in palio 27.050 euro di montepremi.

Il Campionato assoluto regionale è riservato ai patentati di II grado su prove con ostacoli a 135 e 140cm, di I grado aperto a Junior e senior (ostacoli a 125 e 130cm), al Brevetti junior e senior (con ostacoli sino a 115cm di altezza) e ai Brevetti con pony per cavalieri sino a 16 anni. Previsti anche i Trofei Open con ostacoli dai 115 ai 130cm.

Ben 230 i binomi iscritti alle diverse categorie. Le tre giornate inizieranno alle ore 9 e ogni giornata proporrà tredici prove.

I binomi eseguiranno una manche a giornata per i diversi campionati. Dopo la terza

manche, la classifica verrà stilata in base alla somma delle penalità delle tre giornate; in caso di parità, per la sola attribuzione delle tre medaglie, barrage su percorso ridotto. La classifica sarà determinata dalle penalità e dal tempo del barrage.

L’anno scorso nell’edizione disputata a Santa Giusta ha vinto Andrea Guspini su Quarta Spada davanti a Gianleonardo Murruzzu su Nababbo.

I campionati sardi sono un’anteprima assoluta per il circolo in località S’Alinu Mannu, sulla S.S. 125 al km 17,600.

Lo show director è Gianluigi Murruzzu, il direttore di campo Giovanni Bussu, il presidente di giuria Giovanni Andrea Sechi e il segretario Gavino Uras.