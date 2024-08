Salasso automobilisti per le assicurazioni in Sardegna: 550 euro all’anno, Cagliari la più cara vola oltre i 600

Salasso assicurazioni auto in Sardegna, mai così alte: il costo medio è aumentato in Sardegna del 9,78%. Si pagano 547,46 euro all’anno, circa 49 euro in più rispetto allo scorso luglio. Cagliari è sul primo gradino del podio:

I dati arrivano dall’Osservatorio congiunto Facile.it – Assicurazione.it.

Registrata comunque una prima inversione di tendenza: in alcune province dell’isola si registrano, su base semestrale, anche riduzioni fino al 12,8%. I premi, su base annua, sono sostanzialmente cresciuti in tutta la regione, anche se con importanti differenze tra una provincia e l’altra. Cagliari ed Oristano registrato gli aumenti più alti. . Al secondo posto Nuoro con 525,48 euro. Poi Sassari (522), Sud Sardegna (480) e Oristano (468). La media dell’isola è comunque più bassa di quella nazionale, 629 euro. L’aumento annuo più consistente è stato rilevato in provincia di Cagliari: il premio medio nei dodici mesi è salito del 16,15%. Un soffio sopra Oristano: l’incremento nella provincia del centro Sardegna è stato, invece, del 16,13%. Terzo posto per Sassari, con un incremento del 5,75%. Aumenti sotto la media regionale anche per Nuoro (+5.61%), mentre la provincia del Sud Sardegna si posiziona ultima con un incremento annuo di inferiore all’1% (0,84%). Record del premio più basso a una donna di 58 anni: paga 45,20 euro. È nella 14° classe di merito, guida una Fiat Seicento immatricolata nel novembre del 2000. Il 56.3% dei sardi ha la prima classe di merito, mentre il 27,2% una 14° classe o superiore. La percentuale delle auto non assicurate nell’Isola risulta essere del 23.7% su un totale di 120.1767 veicoli.

sempre Cagliari, con più di 605,62 euro.