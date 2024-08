Discoteche irregolari in spiaggia a Carloforte, denunciate due persone.

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Carloforte hanno concluso una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia di un giovane carlofortino accusato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. L’indagine è scaturita da un controllo straordinario del territorio avvenuto lo scorso fine settimana, durante il quale i militari hanno ispezionato uno stabilimento balneare dell’isola, scoprendo l’organizzazione di una discoteca priva delle necessarie autorizzazioni.