L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG), su preziosa segnalazione di cittadini, ha provveduto ad avvertire senza indugio il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dell’attuale vendita online su una nota piattaforma commerciale di un oggetto contenente un quantitativo di sabbia qualificata come proveniente dalla Sardegna, una conchiglia e una Stella marina.

In precedenza il GrIG aveva segnalato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale analoga offerta di sabbia dichiarata come raccolta dalla iper-vincolata spiaggia rosa di Budelli (La Maddalena).

Nonostante ampie campagne di sensibilizzazione e di informazione, l’asportazione di sabbia, conchiglie e, questa volta, addirittura Stelle marine a fini di lucro appare tuttora ben presente, anche sul web.

Il GrIG auspica rapidi accertamenti e pesanti sanzioni per i trasgressori.