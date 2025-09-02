Vittima di bullismo, si era tolto la vita: la sua mamma ha scritto un libro che è diventato il simbolo della lotta contro questo triste fenomeno. È mamma Teresa a comunicare tramite social la sua partecipazione: “Giorno 4 sarò a Serramanna, ospite in un Festival letterario.

Ho saputo dall’organizzatore che il mio incontro è così atteso che addirittura da un paese vicino hanno organizzato un pullman per accompagnare dei giovani che vogliono ascoltarmi.

Cioè, non sono io che vado a scuola ma è la scuola che viene da me quando ancora deve aprire.

Non sono io…

Io sono strumento.

È Andrea che parla, che scuote, che semina pace”. Migliaia di condivisioni per il post di Manes, forte segnale di quanto sia seguita e apprezzata la donna che ha trasformato il suo inconsolabile dolore in lotta affinché non accadano più certi eventi tragici.

Andrea si tolse la vita il 20 novembre 2012. Solo dopo la sua morte la madre scoprì i tormenti che lo affliggevano. Li ha raccontati nel libro, un’opera che ha ispirato il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. E mamma Teresa sarà a Serramanna il 4 settembre per Strangius: la serata sarà dedicata alla resistenza delle madri. A casa Rifa, via Trento, 18, sarà presente anche Felicia Impastato per raccontare e ricordare Peppino Impastato.