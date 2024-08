S. Andrea Frius, investe un gregge di pecore e colpisce un’auto: centauro in codice rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente stradale a Sant’Andrea Frius: coinvolti un motociclista e un gregge di pecore.

I militari della Stazione Carabinieri di Gesico, con il supporto della pattuglia della Stazione di San Nicolò Gerrei, sono intervenuti lungo la SS 387 al km 33+700 a seguito di un incidente stradale con feriti.

Il sinistro ha coinvolto un motociclista di 60 anni residente a Sant’Andrea Frius, alla guida di una BMW GS, e una Renault Megane guidata da un 25enne residente a Villasalto.

Secondo i primi accertamenti, il motociclista, mentre percorreva la strada in direzione Sant’Andrea Frius – Dolianova, ha investito un gregge di pecore presente sulla carreggiata, uccidendone una sul colpo. La conseguente perdita di controllo del mezzo avrebbe poi portato a un impatto con la Renault Megane che procedeva in senso opposto.

Il motociclista è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 di Senorbì, intervenuto sul posto, e trasportato in codice rosso all’ospedale civile “Brotzu” di Cagliari per le cure mediche necessarie. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.