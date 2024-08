Produzione di droga e furto di energia elettrica, 2 arresti a Quartucciu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Arresto per detenzione e produzione di stupefacenti a Quartucciu.

Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu hanno arrestato in flagranza di reato due individui per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti in concorso, oltre che per furto di energia elettrica. Gli arrestati sono un 57enne pregiudicato cagliaritano e un 53enne pregiudicato di Quartu.

L’operazione è scaturita da un’attività di monitoraggio del territorio ad ulteriore riconferma dell’importanza del presidio dei Carabinieri a Flumini. I miliari hanno monitorato i movimenti di noti acquirenti grazie a servizi di pedinamento e osservazione arrivando ad individuare la zona di probabile smercio dello stupefacente, ma la conferma che ha reso possibile l’individuazione delle abitazioni dove era stata realizzata una piccola piantagione è arrivata dal fiuto dei carabinieri: complice il caldo di questi giorni l’inconfondibile odore di canapa ha portato i militari direttamente sull’obiettivo.

Durante la perquisizione, svolta con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Compagnia di Cagliari, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 150 grammi di marijuana, alcune dosi di hashish e, nel giardino di una delle case, sono state trovate 17 piante di canapa indica, alte circa 2 metri e ricche di infiorescenze che emanavano l’inconfondibile odore della marijuana coltivata in modo professionale. A completare il quadro c’è stata poi la scoperta di un allaccio abusivo alla rete elettrica degli impianti a supporto dell’attività di coltivazione che è valso anche una segnalazione per il furto di energia elettrica.