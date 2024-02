Ruspe e camion in azione a Settimo San Pietro, il movimento a tutela del verde si allarma

Prossimamente si potrà anche adottare un albero cittadino al fine di sensibilizzare ulteriormente la popolazione.

La tutela dell’ambiente è una priorità del Comune che da anni mette in campo una serie di iniziative finalizzato al benessere delle piante presenti nel territorio. In questi giorni sono in corso i lavori messi in atto dagli operai di una ditta incaricata per tagliare degli alberi in alcune vie del centro abitato, in particolare nelle centralissime vie Gramsci e via San Salvatore, ma non solo. “Qualcuno avrà sicuramente pensato che il Sindaco, gli Assessori, Dirigenti e Tecnici del Comune di Settimo abbiano perso il senno e siano all’improvviso diventati nemici giurati dell’ambiente, del verde, degli alberi e quindi dei cittadini” ha comunicato Puddu. “Desidero tranquillizzare e rassicurare la cittadinanza che invece l’intervento va esattamente nella direzione opposta, considerato che è in corso solo la prima parte di un progetto più ampio. Nessuno di noi infatti sarebbe così stolto o scriteriato da progettare il taglio di alberi sani e vivi, dato che abbiamo tutti ben presenti quali sono i benefici della presenza di una vegetazione quanto più rigogliosa possibile per l’ambiente e per la salute dei cittadini”.

Un progetto che prevede in seconda fase la piantumazione quanto prima di nuove alberature per sostituire quelle ora eliminate, con l’obiettivo di implementare ulteriormente il patrimonio arboreo della comunità, anche in aiuole o zone che attualmente ne sono sprovviste. Sono già state reperite le risorse necessarie, che non saranno esigue.

“Mi piace ricordare che uno dei primi atti significativi dell’amministrazione da me guidata è stata la ri-piantumazione di 12 alberelli nella via Gramsci, dopo di che, nel corso degli anni, sono stati piantati nuovi alberi in varie aree pubbliche del centro abitato, come il Parco comunale sotto la Chiesa, il giardino del Municipio, il Cimitero, Piazza della Resistenza, la nuova area sgambamento per i cani ed altre ancora.

Per il prossimo futuro, oltre all’importante progetto comunale di nuova piantumazione di alberi è in programma anche una interessante collaborazione con l’associazione di volontari amici dell’ambiente CuriAmo Settimo, che avrà l’obiettivo di stimolare ogni singolo cittadino alla presa in cura- con una sorta di adozione- di uno o più alberi da piantare nel territorio, con l’auspicio che in tanti aderiscano all’iniziativa”.