A Capoterra nasce l’oasi per gli animali abbandonati

È quasi tutto pronto e la casa dei quattro zampe meno fortunati sarà a disposizione del Centro cinofilo Ssd Doris con la quale il Comune ha stipulato la convenzione. “Sono felice di poter finalmente annunciare che nascerà l’Oasi” ha cominciato il sindaco Beniamino Garau. “Era nel nostro programma elettorale; è stata una tra le priorità perseguite fin dal nostro insediamento.

Con dedizione, pazienza, analisi e fermezza, daremo vita ad una casa per gli animali meno fortunati”.

“Per mesi abbiamo lavorato in silenzio per costruire una realtà necessaria al nostro territorio. Sono certa che tutti i cittadini di Capoterra e non solo, ci daranno una mano a rendere questo progetto meraviglioso. Non dimenticheremo di dare un aiuto ai cani che sono nel canile e la Casa di Bingo che da anni lavora senza tregua” ha spiegato Silvia Sorgia, assessore al Patrimonio. Un ringraziamento è rivolto a “Laura Figus per aver creduto in noi e lavorato senza sosta per realizzare questo importante progetto”.

Il tutto prende vita nei locali dell’ex maneggio, alcuni lavori sono ancora in corso, ma presto le opere verranno ultimate e inizierà il progetto inserito nel contesto del benessere animale.