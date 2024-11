Rubano denaro, vino e spumante da due chioschi al Poetto: arrestati due giovani stranieri a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La polizia ha tratto in arresto in flagranza due giovani, rispettivamente di 26 e 28 anni, per furto aggravato e continuato in concorso.

Nella notte di domenica, è stato richiesto l’intervento della polizia presso un chiosco-bar nel Lungomare Poetto per un sopralluogo di furto. Gli agenti hanno constatato che ignoti, dopo avere sfondato la vetrata, si erano introdotti all’interno del locale prelevando il registratore di cassa, in cui erano custoditi 20€, e una confezione da sei bottiglie di spumante. Mentre i poliziotti stavano compiendo il sopralluogo, un altro equipaggio, a circa un chilometro di distanza, ha notato e fermato due stranieri in possesso di zaini e borse dal contenuto voluminoso.

Sottoposti ad un controllo, all’interno degli zaini sono state rinvenute 6 bottiglie di spumante, 5 bottiglie di vino, 1 bottiglia di whisky, chiavi magnetiche e materiale vario, oltre alla somma complessiva di 1.345€, suddivisa in banconote, trovata nelle tasche dei pantaloni dei due uomini.

Da un controllo più accurato, gli agenti hanno accertato che era stato commesso un analogo furto all’interno di un altro chiosco situato poco distante.

Dopo aver contattato i titolari dei locali interessati, gli stessi hanno riconosciuto come di loro proprietà la merce trovata nella disponibilità dei due uomini e che dopo le formalità di rito sono state restituite ai legittimi proprietari.

I due, di 26 e 28 anni, di origine straniera, sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato e continuato in concorso.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.