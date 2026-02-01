Follia oggi a Rogoredo, vicino Milano. Un ragazzo cinese di 30 anni ha rubato la pistola ad una guardia giurata 50enne che era per strada. I fatti risalgono al primo pomeriggio. Stando a quanto ricostruito dalla guardia giurata, il giovane lo ha prima aggredito con una bastonata e poi il giovane è fuggito. Dopo aver preso l’arma, una Walther p99 con 10 colpi, il 30enne è stato individuato in piazza Mistral. Alla vista della polizia, ha iniziato a sparare contro gli agenti che hanno risposto al fuoco. Ferito alla testa e ad una spalla, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Un episodio che riporta a quello accaduto poco giorni fa nella stessa zona quando un 28enne è stato ferito mortalmente dopo aver minacciato gli agenti con un’arma che si è scoperto poi essere a salve.

