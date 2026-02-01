Momenti di paura questo pomeriggio a Is Funtaneddas, vicino Quartu, dove un’auto – per motivi ancora da accertare- è uscita fuori strada. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l’auto dopo aver sbandato si è ribaltata.

All’interno della vettura erano presenti 3 persone, tutte ferite e trasportate al Brotzu di Cagliari di cui una in codice rosso.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.