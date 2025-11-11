La musica, per Roger Waters, non mai stata solo la bellezza di ciò che ha cantato è composto per 50 anni, ma un modo per sposare le cause più importanti. L’ex Pink Floyd ormai da anni si è sempre schierato a favore della Palestina e attraverso un video Instagram ha voluto dimostrare la sua vicinanza e supporto allo sciopero indetto dall’Usb previsto per i prossimi 28 e 29 novembre.

“Mi chiamo Roger Waters, sono un musicista, faccio questo video per pubblicizzare l’iniziativa del 28 novembre”, dice Waters. “I miei fratelli dell’Usb, un sindacato dei lavoratori portuali, darà vita ad uno sciopero generale quel giorno per supportare i nostri fratelli e le nostre sorelle in Palestina, per fermare il genocidio da parte dello Stato di Israele. Grazie mille ai fratelli di Usb”.

L’Usb ha ovviamente ringraziato il musicista per questa dimostrazione di stima e affetto. Lo sciopero si basa su due aspetti, la finanziaria e io fermo No al riarmo:”Saranno due grandi giornate di lotta per dire no al riarmo e no alla finanziaria di guerra del Governo: vogliamo un salario che parta da almeno duemila euro di paga base per tutte e tutti, riportare l’età della pensione a 62 anni, la garanzia del diritto alla casa ed ai servizi pubblici”.