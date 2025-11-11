Un stop forzato dopo un buon inizio di campionato per Andrea Belotti, che in poco tempo ha conquistato il cuore dei tifosi rossoblù.

L’infortunio durante il match con l’Inter di un mese fa al crociato del ginocchio sinistro ha costretto il Gallo ad un intervento e ora ad un lunga e mirata riabilitazione, che l’attaccante proseguirà in Sardegna.

“Prosegue come da programma il percorso riabilitativo post intervento per Andrea, che ora inizierà a lavorare a Cagliari sotto la diretta supervisione dello staff medico-sanitario del Club”, si legge in un post social del Cagliari calcio con alcune foto di Belotti intento ad allenarsi.

“Forza Gallo, siamo al tuo fianco”