Roberto Piccoli per 25milioni di euro alla Fiorentina, tifosi rossoblù in rivolta sui social per l’ennesimo big venduto da Giulini. Con l’aggiunta dei bonus, la cifra totale potrebbe arrivare a quasi 30 milioni.

Dopo l’indiscrezione del giornalista giornalista Gianluca Di Marzio è arrivata l’ufficialità: Roberto Piccoli vola alla Fiorentina. Il capocannoniere rossoblù è stato ceduto al club viola per 25milioni di euro.

La trattativa si sarebbe conclusa nel pomeriggio e gli agenti del giocatore sono al Viola Park per definire i dettagli contrattuali.

A pochi giorni dalla sfida con la Fiorentina l’attaccante rossoblù si appresta a cambiare maglia e se i tempi lo permettessero potrebbe anche scendere in campo domenica prossima contro il Cagliari.