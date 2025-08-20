Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche del 40enne Matteo Ciurca, disperso da ieri pomeriggio nel torrente Crisa, vicino Enna. Ciurca stava percorrendo con la sua auto la strada vicino al depuratore di Leonforte quando è stato travolto dalla piena del torrente, ingrossato dal maltempo che in questi giorni si è abbattuto sulla Sicilia

Il corpo senza vita del 40enne è stato ritrovato poco distante, incastrato nella vegetazione.

Nelle operazioni di ricerca sono stati coinvolti i sommozzatori dei vigili del fuoco e gli elicotteri per setacciare al meglio la zona. Poi il ritrovamento del cellulare ed infine la tragica scoperta del corpo.

