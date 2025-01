Roberto Capelli silura la Todde: “Ho sbagliato a votarla, mi auspico la decadenza della governatrice”.

Il clamoroso affondo dell’alleato alla giunta regionale: “Ho proposto, sostenuto e votato la Presidente Todde. In questi primi tre mesi di governo ha deluso e tradito tutte le aspettative in termini di azione politica, cambiamento del metodo e scelte di merito, ha superato il “mercato” degli incarichi e delle consulenze clientelari (si chiamano cambiali elettorali) di tutte le passate legislature, calpestando l’impegno a suo tempo preso personalmente nel privilegiare competenza e merito, salvaguardando con attenzione la spesa pubblica. Non avrei mai pensato fosse capace di tanta spregiudicatezza. Fino a prova contraria ritengo di aver sbagliato e chiedo scusa a quanti mi hanno gratificato nel chiedermi un consiglio sul voto.”

Era il 13 LUGLIO 2024. Per i motivi allora espressi, ( tutt’oggi purtroppo ancora validi), e non per sopraggiunti eventi giudiziari pur gravi e preoccupanti, auspico la decadenza della Presidente Todde. Forse alla luce dei sucessivi mesi trascorsi da allora e degli ultimi eventi devo solo aggiungere: “manifesta incompetenza”.

Lo auspico anche e soprattutto per Nuoro …….. (i puntini di sospensione sono voluti).

Allora mi arrivarono diverse critiche alle quali risposi:” chi fa politica, seria e con competenza, ha il dovere di capire in anticipo e denunciare che con queste “scelte” e indirizzi si va a sbattere!” Oggi, gli stessi, mi dicono avevi ragione!.

Non mi sono depresso allora, non mi esalto oggi. Mi rattrista di aver avuto ragione!”, conclude nella sua nota Roberto Capelli.