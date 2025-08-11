Intossicazione da botulino e polmonite emorragica. Queste le cause della morte della manager di Guasila Roberta Pitzalis. La polmonite sarebbe sopraggiunta a causa della ventilazione meccanica. L’esame, svolto dal medico legale Matteo Nioi su nomina della Procura di Cagliari, farà ulteriore luce sulla terribile vicenda che ha colpito la giovane professionista dopo aver mangiato un panino con salsa al guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato. Presente durante l’esame anche Alberto Chighine, il medico nominato dalla famiglia Pitzalis.

Unico indagato al momento è il titolare del chiosco l’argentino Cristian Gustavo Vincenti.