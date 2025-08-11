Quartu Sant’Elena, nuova vita per lo stadio Is Arenas, via gli abusivi dagli spogliatoi e dalla casa del custode: “Un passo decisivo affinché l’Amministrazione possa consegnare la struttura alle imprese che si occuperanno dell’intervento di riqualificazione della stessa, affinché possa tornare quanto prima a disposizione delle associazioni sportive quartesi”.

Grazie al lavoro dell’Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, si è risolto senza tensioni lo sgombero dei caseggiati ubicati all’interno del complesso sportivo Is Arenas, da qualche anno occupati abusivamente.

La struttura sportiva, utilizzata una decina di anni fa anche dal Cagliari Calcio per le partite di Serie A, è stata a lungo al centro di un contenzioso, recentemente risolto da un accordo transattivo tra il club del capoluogo e il Comune di Quartu Sant’Elena. L’Amministrazione Milia ha contestualmente lavorato per ottenere i finanziamenti necessari ai lavori di ripristino dell’intera area, ottenendo un finanziamento comunitario tramite PNRR per la riqualificazione ambientale e il potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi. Un investimento che complessivamente ammonta a 2 milioni, di cui 1.6 milioni comunitari e mezzo milione di risorse comunali.

Per l’avvio dei lavori si rendeva tuttavia necessaria la disponibilità di tutti i locali del compendio Is Arenas, compresi spogliatoi e casa del custode, impropriamente occupati da due famiglie. L’Assessorato ai Servizi sociali, al fine di supportare i nuclei familiari, stante anche la presenza di minori, ha proposto delle soluzioni alternative che sono state accettate da entrambe le famiglie interessate. Gli spogliatoi sono già stati liberati lo scorso sabato, mentre per quanto concerne la casa del custode gli accordi presi prevedono che siano evacuati entro pochi giorni.

Il rientro nella disponibilità di tutta l’area del compendio Is Arenas, locali compresi, permetterà ora l’avvio dei lavori di riqualificazione a carattere ambientale e sportivo. Si partirà dalle tribune, dagli spogliatoi e da quella che un tempo era la casa del custode, per poi procedere anche con il prato verde e la pista di atletica. La rinascita dello storico impianto in località Sa Cora è ormai imminente.